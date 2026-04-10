Der „Dürkheimer Talk“ im Mehrgenerationenhaus will Verständigung in polarisierten Zeiten. Dabei hat die Runde ein konkretes Vorbild aus dem Fernsehen.

„Wenn der Beruf zur Belastung wird“ heißt die nächste Auflage der Reihe „ Dürkheimer Talk“ am kommenden Dienstag, 19.30 Uhr, im Mehrgenerationenhaus Bad Dürkheim. Drei Experten sprechen mit Jochen Bendl vom gemeindepädagogischen Dienst über Konflikte am Arbeitsplatz.

Der „Dürkheimer Talk“ ersetzt dabei die „Kulturlounge 55 plus“, eine Reihe, die nach nur einem Termin eingeschlafen war. Danach hätten sich Vertreter des Mehrgenerationenhauses und des gemeindepädagogischen Dienstes zusammengesetzt und die neue Reihe ins Leben gerufen, berichten Bendl und Jutta Schlotthauer, Koordinatorin im Mehrgenerationenhaus, im Gespräch. Gesellschaftliche, politische und kulturelle Themen stehen bei der Reihe im Mittelpunkt. Dabei sollen die Themen nicht als Vortrag, sondern in der Talkrunde behandelt werden. „Ideengeber und Inspiration war das SWR-Nachtcafé“, sagt Bendl über den Stil der Veranstaltung.

„Wir wollen in einer polarisierten Gesellschaft Orte schaffen, wo Verständigung und Austausch passiert“, führt Bendl aus. Unterschiedliche Meinungen sollen zugelassen werden. Dabei sollen auch alle Altersgruppen angesprochen werden, betont Schlotthauer, also sowohl Senioren als auch Menschen, die noch im Berufsleben stehen. Zweimal im Jahr soll das Format stattfinden.

Drei Experten

Beim Dürkheimer Talk am Dienstag, 14. April, 19.30 Uhr, sind drei Experten geladen: Severino Ferreira da Silva von der Evangelischen Arbeitsstelle Bildung und Gesellschaft ist Referent für arbeitsweltbezogene Bildung, Bianca Prismantas-Emrich ist Personal-Managerin in der Rieco + Daten GmbH Grünstadt, einem mittelständischen Betrieb mit 60 Mitarbeitern in Grünstadt und Altenburg, und schließlich Thomas Rösel, der bis Februar Betriebsratsvorsitzender bei ABB am Standort Mannheim gewesen ist. Geplant ist eine Talkrunde, dann eine Pause, bei der man mit den Zuschauern ins Gespräch kommen kann. In einem zweiten Teil soll auch auf Fragen eingegangen werden, die im ersten Teil von den Zuschauern auf Zetteln notiert wurden.

Durch den Titel „Dürkheimer Talk“ solle sich keiner ausgeschlossen fühlen, sagt Bendl. Der Kirchenbezirk umfasst schließlich Bad Dürkheim und Grünstadt mit den jeweiligen Umgebungen. Die nächste Veranstaltung ist für den Herbst geplant. Wahrscheinlich geht es dabei um ein gesellschaftspolitisches Thema.

Info

Dürkheimer Talk am Dienstag, 14. April, 19.30 Uhr, Mehrgenerationenhaus, Anmeldung bei Jochen Bendl per Mail an jochen.bendl@evkirchepfalz.de

