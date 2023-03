Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Einen neuen Pachtvertrag für die Hinterwaldjagd hat der Ortsgemeinderat in der Sitzung am Donnerstag verabschiedet. Außerdem bestellte das Gremium die letzten noch fehlenden digitalen Tafeln für die Grundschule.

Die erste Ratssitzung im neuen Jahr in Weisenheim am Sand hat der Ersten Beigeordnete Klaus Mathis (FWG) geleitet. Ortsbürgermeister Michael Bähr-Burkhardt (CDU) befand sich in Corona-Quarantäne