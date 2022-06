Am Samstag, 25. Juni, 15 Uhr, lädt das Jugendkomitee Menschen zwischen 14 und 27 Jahren zum vierten Bad Dürkheimer Jugendkongress auf die Wiese vor dem Jugend- und Kinderbüro ein. Es geht laut Mitteilung darum, Ideen für die Stadt mitzubringen und dem Jugendkomitee neue Ideen und Projekte mit auf den Weg zu geben. Gemeinsam soll überlegt werden, welche Angebote es in Bad Dürkheim gibt und welche Angebote sich Jugendliche für die Stadt wünschen. Zum Abschluss ist ab etwa 18 Uhr ein gemeinsames Grillen geplant. Anmeldung per Mail unter jukib@bad-duerkheim.de, spontane Gäste sind auch willkommen.