26 Jahre nach dem Wahlsieg von Silke Gerner hat Weisenheim am Sand mit Saskia Teucke wieder eine Pfälzische Weinkönigin. Saskia Sperl aus Freinsheim und Sarah Krebs aus Friedelsheim werden die neue Hoheit als Prinzessinnen unterstützen.

„Ich bin noch ganz überwältigt, damit hatte ich nicht gerechnet“, erzählt die neue Pfälzische Weinkönigin Saskia Teucke einen Tag nach der Krönungszeremonie. Die 25-Jährige konnte sich am Ende der Show im Neustadter Saalbau gegen ihre vier Konkurrentinnen durchsetzen. Neben Sarah Krebs aus Friedelsheim und Saskia Sperl aus Freinsheim komplettieren Denise Grauer aus Steinweiler und Dorothea John aus Neustadt-Königsbach das Quartett der Pfälzischen Weinprinzessinnen.

Die Fans von Saskia Teucke versammelten sich in der Vinothek Schick, um den Livestream der Show zu verfolgen. „Meine Mama war in Neustadt, der Papa war beim Fanblock im Weingut Schick dabei und beide sind überwältigt, megastolz und haben sich riesig gefreut“, berichtet die neue Weinkönigin, die bei der Rückkehr in Weisenheim am Sand von den Fans frenetisch gefeiert wurde. „Ich war gegen 23.30 Uhr im Weingut Schick, alle waren noch da und haben mir einen super Empfang bereitet und sogar einen pink farbigen Teppich ausgerollt, der farblich perfekt zu meinem Outfit gepasst hat“, erzählt sie.

Traktor-Tour nach Freinsheim und zurück

Am Sonntagmittag schnappte sich die Landjugend die frisch gekrönte Hoheit, um mit Bürgermeister Michael Bähr-Burkhardt (CDU) spontan zu einer Tour mit zwei Traktoren aufzubrechen. Dabei konnte sich Teucke ihrem „Volk“ zum ersten Mal zeigen. In Freinsheim empfing die ehemalige Pfälzer Weinprinzessin Andrea Rehg, geborene Schick, die neue Hoheit im Winzerhof Rehg. Bei der Tour dabei waren auch die aktuelle Weisenheimer Weinprinzessin Tina sowie die frühere Pfälzer Weinkönigin aus Weisenheim, Silke Wolz, geborene Gerner. Abschlussfeier war am Nachmittag im Weingut Langenwalter.

Bürgermeister Bähr-Burkhardt ist sehr stolz auf das neue Weisenheimer Aushängeschild. „Sie hat rhetorisch viel auf dem Kasten. Außerdem hat sie zuvor noch viel Wissenswertes von einigen Weisenheimer Winzern zur Vorbereitung erfahren. Wir haben alles dafür getan, um sie zu pushen“, sagt Bähr-Burkhardt. „Einen offiziellen Empfang wird es gemeinsam mit der Urlaubsregion geben“, verrät Bähr-Burkhardt. Dies habe Verbandsbürgermeister Jürgen Oberholz (FWG) angeregt, der am Freitagabend noch im Weingut Schick vorbeigekommen sei, um zu gratulieren. „Wir Weisenheimer hoffen, dass wir Saskia auch bei unserer Jubiläumsfeier im nächsten Jahr begrüßen können“, so der Bürgermeister.

Saskia mit starken Nerven

Auch der Ortsvorsitzende des Bauern- und Winzerverbands, Thomas Scherner, freut sich über Saskias Erfolg. „Durch ihren Beruf hat sie ein starkes Auftreten“, spielt Scherner auf Saskias Arbeitgeber, die BASF-Weinkellerei an. „Man kann sie nachts aus dem Bett holen und vor eine Gruppe Menschen stellen, denen sie drei Weine präsentiert.“ Bei der Wahl könnte auch ein Tipp eine Rolle gespielt haben, den Scherner seinen Schützlingen immer auf den Weg gibt, wenn es in Neustadt um die Krone geht: „Weinprinzessin sind sie sicher. Daher können sie ohne Druck in die Wahl“, verrät er. Während die eine oder andere Kandidatin am Freitagabend nervös wirkte, meisterte Teucke die Aufgaben souverän. Für Weisenheim am Sand wird Teucke in den kommenden zwölf Monaten eine wichtige Repräsentantin: „Für die Winzer in unserer Region ist es hervorragend, auch für den Tourismus. Und es ist toll, dass wir in unserem Jubiläumsjahr 2021 eine Pfälzische Weinkönigin haben“, betont Scherner.

Der erste offizielle Termin für alle Hoheiten wird ein Fotoshooting sein, um für die Homepage und die Pfalzwein die offiziellen Bilder zu gestalten. „Durch die aktuelle Situation ist zwar alles noch sehr eingeschränkt, aber ich freue mich auf die kleineren Veranstaltungen, um auch wieder den Kontakt zu den Menschen haben“, sagt Teucke, die aber auch daran denkt, für das Online-Geschäft neue Ideen zu entwickeln.

Jubel auch in Friedelsheim

Die Fangruppe von Sarah Krebs in Friedelsheim, die von Bürgermeister Peter Fleischer (FWG) angeführt wurde, hatte sich im Weingut Walter Krebs getroffen, um den Krönungsabend auf der Großleinwand zu verfolgen. Sarah Krebs berichtet, dass sie schon ein bisschen enttäuscht gewesen sei, denn man mache ja mit, um Königin zu werden. „Ich habe mich dann aber mit der Saskia mitgefreut und habe den wunderschönen Abend genossen“, erklärt die Weinprinzessin und fügt hinzu: „Bei der Sektprüfung wurden wir alle etwas gefordert, aber das ist auch gut, die wollen ja auch Fachwissen bei uns prüfen“. Krebs hofft, dass zukünftig wieder ein paar Weinfeste oder auch Messen stattfinden können. Auch Sarah Krebs wurde am späten Freitagabend von ihrer Fangemeinde jubelnd empfangen. „Das war überwältigend“, freut sie sich. Für sie selbst hat der Alltag schnell wieder Einzug gehalten, am Samstag war sie schon wieder damit beschäftigt, im heimischen Weingut Wein zu verkaufen und konnte sich dabei über die zahlreichen Glückwünsche der Kunden freuen.

In Freinsheim wird Saskia Sperl angefeuert

Die Fangemeinde von Saskia Sperl hatte sich im Von-Busch-Hof in Freinsheim versammelt, um die Show per Livestream zu verfolgen und die frisch gekürte Weinprinzessin am späten Abend gebührend in Empfang zu nehmen. „Wenn man das Ergebnis auf der Bühne erfährt, ist man zunächst enttäuscht, aber dann freut man sich auf das kommende Jahr“, berichtet die Freinsheimerin, die ihrer Namensvetterin den Titel aber von Herzen gönne. „Als ich am Freitagabend im Von Buschhof angekommen bin, wurde ich wie eine Königin gefeiert, das war unglaublich, alle haben Spalier gestanden und für mich geklatscht“, erzählt die Weinprinzessin und ergänzt, dass sie dann gefühlt zehn Minuten auf der Bühne gestanden und „nur noch geheult“ habe. Die neue Weinprinzessin will sich erst einmal etwas erholen. „In den letzten Wochen stand ich schon unter Hochspannung“, gesteht Sperl. Beim gemeinsamen Sonntagsfrühstück mit der Familie habe sie sich für die Unterstützung bedankt. „Die haben so mit mir gelitten, mir geholfen, mit mir gelernt, da muss ich einfach Danke sagen“. Auch die Freinsheimerin freut sich auf eine spannende Amtszeit als Weinprinzessin, denkt aber auch, dass sich die Auftritte überwiegend auf kleinere Veranstaltungen konzentrieren werden.