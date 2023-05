Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer klassische Pfälzer Küche mag mit Saumagen, Leberknödeln und Schorle, der wird in der neuen Limburgschenke mit dem Namen „Konrad2“ fündig. Und: „Wer etwas Neues ausprobieren will, ist herzlich willkommen“ – so beschreibt Marc Geldon, der gemeinsam mit Heiko Deutscher die Schenke betreibt, ihre Karte. Für die nächste Zeit ist sogar schon eine kleine Veranstaltung geplant.

Es ist ein mystischer Ort, die Klosterruine Limburg. An diesem regnerischen Junitag herrscht hier eine ruhige Stimmung. Die beliebten Foto-Plätze sind leer, der Blick