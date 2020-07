Corona hat auch Auswirkungen auf das Herbstprogramm der Volkshochschule (VHS), das bereits Mitte Mai konzipiert wurde. Es können sich kurzfristig Änderungen der erlaubten Teilnehmerzahlen, Kurszeiten oder Kursorte ergeben, erläutert VHS-Leiterin Renate Ritz-Schubert bei der Programmvorstellung.

Davon betroffen sind vor allem Sportkurse wie Yoga. Auch bei Kochkursen in der Schulküche der Valentin-Ostertag-Schule können die Abstandsregeln nicht eingehalten werden. Eine neue Lernmöglichkeit bieten Online-Kurse und -Seminare, die über die Homepage gebucht werden können.

Nach wie vor genutzt werden kann der Vortragsraum im Haus Catoir wie zum Beispiel für die Diavorträge von Herbert Pott. Dort berichten auch Ladislaus Ludescher und Simon Abel über Perspektiven der deutsch-afrikanischen Zusammenarbeit. Hier ist eine Anmeldung erforderlich, ebenso für die gebührenfreie Veranstaltung „Wir reden über Geld, Aktien und die Börse: Was steht zwischen Frauen und Aktien?“, bei der Frauen Handlungskompetenz im Umgang mit ausgewählten Finanzprodukten vermittelt wird.

Gewürze und Ayurveda

Auch das Dürkheimer Haus steht uneingeschränkt zur Verfügung. Das Thema Nachhaltigkeit wird im Mehrzweckraum unter dem Titel „Gesund und fair würzen“ in Kooperation mit der Steuerungsgruppe Fairtrade-Stadt, dem Weltladen und der Lebenshilfe in einer aufwendigen Präsentation im November vorgestellt. Zwei Veranstaltungen zur Gesundheit finden im Dachgeschoss statt. „Verjüngung und Entgiftung mit Ayurveda“ bietet an zwei Abenden einen Einblick in die traditionelle indische Heilkunst. Im September veranstaltet Carola Griesbach dort den Samstagsworkshop „Impulse und Anregungen zur Stressbewältigung“.

Bereits im August beginnen Anfänger-Sprachkurse für Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch und Spanisch je nach Teilnehmerzahl an unterschiedlichen Kursorten im Stadtgebiet von Bad Dürkheim.

Kräuter und Walking

Hinaus in die Natur geht es in Kooperation mit dem Stadtmuseum bei einer Sammelwanderung „Auf den Spuren der Kräuter aus gallo-römischer Zeit“. Anmeldeschluss ist der 2. Oktober. Kräuterpädagoge Christian Havenith geht nach der Einführung im Stadtmuseum bei jedem Wetter zur römischen Villa am Weilberg, wo die Teilnehmer eine römische Vesper erwartet.

„Es wird gewalkt, was es Zeig hält“, verspricht Andrea-Claudia Sasak bei „Nordic Walking fer Fortgeloffene“. Sechsmal treffen sich Pfälzer Walker freitags zu einer Walkingtour durch die Wingerte.

Noch Fragen?