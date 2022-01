Der TuS Bobenheim startet mit neuen Sportkursen ins neue Jahr. Im Angebot sind verschiedene Sportarten für Jung und Alt, die die Übungsleiter Kirsten Dullinger, Harald Winkler und Britta Blankenfuland untereinander aufteilen.

Am Donnerstag, 6. Januar, startet ein neuer Bewegungskurs für Kinder. Zwei- bis Fünfjährige sollen von 15.30 bis 16.30 Uhr in der Turnhalle des TuS Spaß an Bewegung haben. Die Zehnerkarte kostet für Mitglieder 15, für Nichtmitglieder 30 Euro. Am 2. Februar beginnt um 9 Uhr das Faszientraining mit acht Terminen. Yoga-Pilates steht dienstags von 18.30 bis 19.30 Uhr auf dem Plan, eine Teilnahme ist über eine Zehnerkarte möglich, die für TuS-Mitglieder ermäßigt ist. Die drei Kurse leitet Blankenfuland.

Gymnastik gibt es für alle Altersklassen. Die Senioren treffen sich mit Blankenfuland mittwochs ab 10.10 Uhr. Neu im Angebot ist Kindergymnastik mit Blankenfuland und Dullinger mittwochs von 15.30 bis 16.30 Uhr für Kinder ab sechs Jahren, die Spaß an Bewegung und Spiel haben. Ziel ist es, motorische Grundfertigkeiten wie Ausdauer, Schnelligkeit, Beweglichkeit und Geschicklichkeit zu fördern. Eine gemischte Alters- und Geschlechtergruppe ist donnerstags ab 18.30 Uhr in Sachen Gymnastik aktiv.

Schon umgezogen zum Kurs kommen

Der Verein weist darauf hin, dass die in der Halle geltenden Corona-Regeln einzuhalten sind. Unter anderem müssen Personalien aufgenommen werden und es dürfen sich maximal 20 Personen in der Halle aufhalten. Die Teilnehmer sollen in Sportkleidung erscheinen und ein großes Handtuch oder eine Decke mitbringen, um die Matten zu bedecken. Vereinseigenes Inventar muss mit bereitgestellten Mitteln von jedem Teilnehmer gereinigt werden.

Kontakt

Infos und Anmeldung bei den Übungsleiterinnen Blankenfuland, Telefon 0179 6645555, und Dullinger, Telefon 06353 914528. Info zur Gymnastikgruppe und den geltenden Hygieneregeln bei Lorenz Röhm, Telefon 0170 1857047.