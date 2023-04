Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit dem „Bad Dürkheimer Orgelsommer“ knüpft Charlotte Noreiks, die neue Kantorin des Kirchenbezirks, an die von ihren Vorgängern gepflegte Tradition der „Internationalen Orgelwochen“ an. Eingeladen wird zu vier Veranstaltungen in der Schlosskirche, jeweils dienstags, Beginn ist immer um 20:30 Uhr.

Zum Auftakt gastiert am 28. Juni Noreiks’ Vorgänger im Amt, Johannes Fiedler – seit Oktober 2021 Stiftskantor im württembergischen Herrenberg –, mit dem Programm