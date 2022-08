In der kommunalen Impfstelle des Landkreises in Bad Dürkheim sind die ersten neuen Corona-Impfstoffe von Biontech und Moderna, die besser gegen die Omikron-Varianten schützen sollen, womöglich bereits zum nächsten Impftermin am Mittwoch, 7. September, verfügbar. Das hat die Kreisverwaltung am Dienstag auf Anfrage mitgeteilt. Man hoffe, dass die Dosen im Laufe der Woche geliefert werden.

„Momentan gehen wir davon aus, dass das aktuelle Impfangebot – alle zwei Wochen mittwochs von 15 bis 17 Uhr – in unserer kommunalen Impfstelle in Bad Dürkheim ausreicht, da immer noch auch Ärzte und Apotheker impfen“, informierte Pressesprecherin Laura Estelmann. Sollte die Nachfrage nach Impfungen steigen, könnten die Öffnungszeiten ausgedehnt werden. Das Land hat Lieferungen eines weiter angepassten Impfstoffs der beiden Firmen für Ende September/Anfang Oktober angekündigt.