Seit dem Jahr 2020 wurde an einer einheitlichen Stadtmarke, einem neuen Corporate Design für die Stadt Bad Dürkheim, gearbeitet. Dabei ging es nicht zuletzt um die Frage, was Bad Dürkheim ausmacht. Diese Frage hatte Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) beim digitalen Neujahrsempfang 2020 an die Bürger weitergereicht. Aus den Rückmeldungen wurde ein Leitbild mit zwei inhaltlichen Kernaussagen entwickelt: „Pfalz pur“ und „Kurstadt 4.0“. Aus diesem wiederum hat die Stadtverwaltung in den vergangenen Monaten in Zusammenarbeit mit der beauftragten Neustadter Agentur Screenday Productions ein Design, eine Gestaltungslinie sowie ein neues Logo für die Stadt entwickelt, das künftig neben dem traditionellen Stadtwappen mit dem Maueranker als Kernelement verwendet werden soll. Die neue Gestaltungslinie wird am Dienstag, 17 Uhr, dem Stadtrat in einer digitalen Sitzung präsentiert. Außerdem wird unter anderem der Prüfbericht des Rechnungshofs vorgestellt. Auch ein Sachstandsbericht zur Therme steht auf der Tagesordnung. Die Teilnahme an der digitalen Sitzung ist über einen Link auf der Website der Stadt möglich. Wer nicht die technischen Möglichkeiten für eine virtuelle Teilnahme hat, kann auch in den Sitzungssaal im Rathaus kommen. Es gilt die 3G-Regel, Besucher müssen den entsprechenden Nachweis beim Zutritt zum Rathaus vorlegen.