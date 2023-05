Die hausärztliche Gemeinschaftspraxis und diabetologische Schwerpunktpraxis von Julia Walther und Roland Schätz in Bad Dürkheim hat nach dem Umbau wieder eröffnet. Sie umfasst nun zusätzlich eine diabetologische Fußambulanz.

In der Praxis in der Philipp-Fauth-Straße hat die promovierte Medizinerin Julia Walther (34) Anfang des Jahres die Nachfolge von Ulrike Wetzel angetreten und arbeitet dort mit Hausarzt Roland Schätz (59) zusammen. Zuvor hat sie den Praxisalltag bereits ab Mai 2022 begleitet. „Mit ihr ist noch einmal frischer Wind in die Praxis gekommen“, berichtet Roland Schätz. Bislang hätten sich Fußambulanz-Patienten in Neustadt oder Ludwigshafen behandeln lassen müssen. „Jetzt können wir auch hier in Bad Dürkheim eine qualifizierte Wundversorgung anbieten“, hebt Walther das neue Angebot hervor. Aufgrund des begrenzten Platzes in der eigenen Praxis habe man auf der gegenüberliegenden Seite des Bahnhofs in der Mannheimer Straße 16 die Räume der ehemaligen Praxis der Gynäkologin Monika Nieland angemietet, um dort die Spezialbehandlung vornehmen zu können.

140.000 Euro investiert

Mithilfe eines Aufzugs kann der Praxisableger im zweiten Stock barrierefrei erreicht werden. Die Sprechstunden für die Fußambulanz sind dienstags und freitags. Um die Patienten nach der Pandemie an beiden Standorten in modernisierten Räumlichkeiten und mit modernsten Geräten behandeln zu können, haben die beiden Ärzte etwa 140.000 Euro investiert. „Mit viel Eigenleistung haben wir alles raus und alles neu gemacht“, sagt Walther. Ab sofort können die Schulungen zu Asthma, Chronisch obstruktiver Lungenerkrankung und Diabetes, die über wichtige Aspekte dieser chronischen Erkrankungen und den Umgang damit aufklären, nicht mehr nur in Präsenzveranstaltungen angeboten werden. Patienten können nun auch online teilnehmen.

Adipositassprechstunde als neues Angebot

Neuerdings wird in der Gemeinschaftspraxis zudem eine Adipositassprechstunde für übergewichtige Menschen abgehalten. Für diesen Personenkreis wurde analog zu den Diabetesschulungen zusätzlich ein Schulungskonzept erarbeitet, das Tipps für einen gesunden und bewegten Lebensstil gibt und ergänzend die neuen medikamentösen Therapieoptionen aufzeigt.

Mit Walther ist eine echte Dürkheimerin in die Praxis eingetreten. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin und Diabetologie. Ihr Medizinstudium hat sie in Wien absolviert. Die Weiterbildung erfolgte an der Uniklinik in Homburg, am Klinikum Ludwigshafen und im Evangelischen Krankenhaus in Bad Dürkheim. „Meinen Facharzt für Innere Medizin habe ich 2020 gemacht, anschließend war ich in der Endokrinologie und Diabetologie an der Uniklinik Mannheim tätig“, sagt die 34-Jährige, die froh ist, sich in ihrer Heimatstadt niedergelassen zu haben. Neue Patienten seien jederzeit willkommen.