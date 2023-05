Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Es lohnt sich immer, in die Natur hinaus zu gehen“, sagt Friedrich Kögel, aus dessen Fotos aufmerksame Nähe zur natürlichen Umwelt spricht. „Der Münchberg im Wechsel der Jahreszeiten“ heißt seine Sonderschau im Pfalzmuseum für Naturkunde.

Die Fotos und Texte des gebürtigen Thüringers, der seit 2016 in Weisenheim am Berg lebt, beleuchten ein kleines Gebiet am Haardtrand: Am Hang des Münchbergs