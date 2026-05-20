Die „Gelben Füße“ in Wachenheim werden erneuert. Wie Torsten Bechtel (CDU) mitteilte, sei bekannt, dass die Hinweise auf den Gehwegen nicht mehr an jeder Stelle deutlich zu erkennen seien. Der Bauhof sei mit der Wiederherstellung bereits beauftragt worden. Entscheidend sei nur noch die Auswahl der richtigen Farbe. Die Frage nach den „Gelben Füßen“ hatte Felix Korb (SPD) gestellt. „Gelbe Füße“ auf Gehwegen helfen Kindern bei der Orientierung im Straßenverkehr. Sie zeigen günstige Wege und Straßenüberquerungen.

jpl