Sie tragen schillernde Künstlernamen wie „Dürkheimer Krachmandel“, „Mandelkönigin“ oder „Perle der Weinstraße“. Sie bringen ihre ganze Schönheit aus rosa und weißen, kleinen und großen Blüten auf die Bühne der Weinberge. Kein Wunder, dass die neue faire Stadtschokolade, die rechtzeitig zum Beginn der Mandelblüte erschienen ist, im Zeichen der Mandel steht. Crunchige, fein-marzipanige Kerne machen diese neuen Edition der Fairtrade-Schokolade aus.

Die knusprige Bio Vollmilch-Mandel-Schokolade ist die achte Edition der fairen Stadtschokoladen, die in Kooperation der Stadt und der Steuerungsgruppe Fairtrade-Stadt entstanden ist. Sie ist im Weltladen, in den LePrima-Biomärkten und in der Tourist-Information erhältlich und kostet 3,50 Euro pro Tafel. Mit dem Kauf der Schokolade wird die Arbeit des Weltladens (Eine Welt Bad Dürkheim e.V.) und der Lebenshilfe Bad Dürkheim e.V. unterstützt.