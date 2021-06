Zur 1250-Jahr-Feier gibt es in Weisenheim am Sand zwei neue Führungen durch den Ort. Beide Touren beschäftigen sich der Geschichte der Stadt und mit einem beliebten Genussmittel: dem Wein.

Laut Gästeführerin Karin Josy hat es bislang nur Führungen während der Weinwanderungen gegeben. „Aber wir wollten jetzt eine Alternative für die Besucher schaffen, vor allem weil die Weinwanderungen ja momentan nicht so möglich sind wie gewohnt.“ Die neuen Führungen seien speziell für Gäste des Ortes zusammengestellt worden, erklärt die Wein- und Kulturbotschafterin. Seit 2015 bietet sie zertifizierte Gästeführungen in Weisenheim am Sand und seit ein paar Jahren auch in Bad Dürkheim an. Die Führung „Weisenheim am Sand – 1250 Jahre – Immer was los“ leitet sie selbst. Die Teilnehmer erwarte ein einstündiger Spaziergang durch den Ort und seine Geschichte. „Wir gehen durch den Ortskern und die Weinberge. Es geht um Geschichte, Wein und natürlich auch Weisenheim heute“, sagt sie. Eine anschließende Weinprobe ist bei den zahlreichen Winzern im Ort möglich und kann organisiert werden.

Ausflug ins historische Dorf

Bei der Tour „Auf den Spuren von König Ludwig, Pferdestärken und Sandhasen“, die von ihrer Kollegin Andrea Honacker geführt wird, gehört eine Weinprobe zum Programm. Insgesamt zwei Stunden werden die Besucher hier besonders ins historische Weisenheim entführt. Dabei geht es durch den Ludwigshain, die Weinberge und darum, welche Bedeutung beides für den Ort hatte und noch heute hat.

Buchbar sind die Führungen täglich von 10 bis 17 Uhr nach Vereinbarung. Aufgrund der Pandemie sind die Gruppen auf 15 Personen beschränkt.

Nähere Informationen gibt es unter www.urlaubsgebiet-freinsheim.de . Buchungen sind möglich unter Telefon 06353 989294 oder per E-Mail an conrad-krueger@vg-freinsheim.de