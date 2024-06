Zwei Talente der HSG Eckbachtal nehmen an den ersten DHB-Beach-Championships in Witten teil. Louisa Werner aus Dirmstein und Alvar Matsuura aus Freinsheim sammeln wertvolle Erfahrungen, aber dem Hallenhandball werden sie treu bleiben.

In Louisa Werner aus Dirmstein und dem Freinsheimer Alvar Matsuura haben zwei Talente der HSG Eckbachtal mit den RLP-Auswahl-Teams an den ersten DHB-Beach-Championships teilgenommen. Bei allem Spaß an der