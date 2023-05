Die Protestantische Kirchengemeinde Bad Dürkheim verfügt über 50 neue Chorstühle. Die Evi-Faist-Stiftung hat für diesen Zweck 10.000 Euro gespendet, zudem hat der Gewinn- und Sparverein der VR-Bank weitere 1000 Euro dazu gegeben. Einen weiteren Teil hat die Kirchengemeinde Bad Dürkheim übernommen. Wie die Kirchengemeinde mitteilt, sind die Stühle eine Sonderanfertigung der Firma Killper. Sie seien nach vorne geneigt und ermöglichten ein optimales aufrechtes Sitzen, wodurch der Gesang, oder das Spielen eines Blasinstruments bestmöglich unterstützt werden könne. Die Stühle wurden laut Kirchengemeinde in zwei verschiedenen Höhen angeschafft. Die Stühle seien fast täglich beim Ensemblemusizieren, oder auch im Gottesdienst in Gebrauch. „Unsere Chorsänger und Posaunenchormitglieder sind begeistert von den Stühlen“, teilt Bezirkskantorin Charlotte Noreiks mit. Evi Faist habe selbst im damaligen protestantischen Kirchenchor mitgesungen, so Noreiks.