Zum 1. August startet die Testphase für das neue Buskonzept im Stadtlinienverkehr Bad Dürkheim. Mit neuen Fahrplänen, zusätzlichen Linien und einer Verdreifachung des Ruftaxiangebotes will die Stadt die Attraktivität des Busverkehrs verbessern. Fahrgäste sind aufgefordert, ihre Erfahrungen mit dem neuen Konzept an die Stadtwerke zu melden.

„Neu ist ein fester Stundentakt, in manchen Fällen auch ein Halbstundentakt, der an die Ankünfte und Abfahrten der Züge und der beiden rnv-Linien 4 und 9 angepasst wurde. Dabei wurde darauf geachtet, dass die Linienführung unabhängig von der Uhrzeit immer gleich verläuft“, erläutert Stadtwerke-Geschäftsführer Peter Kistenmacher. Bezogen auf die gefahrenen Kilometer werde der Busverkehr um 35 Prozent erhöht. Diese Ausweitung sei auch auf Ideen und Wünschen von Bürgern begründet, die bei der Erstellung des Mobilitätskonzeptes der Stadt gesammelt worden waren. In der zweimonatigen Testphase solle das Angebot zunächst erprobt und beworben werden, bevor zum 1. Oktober der offizielle Startschuss gegeben wird. „Wir freuen uns, wenn uns die Bürgerinnen und Bürger eine Rückmeldung zu ihren Erfahrungen zukommen lassen“, so Kistenmacher. Möglich ist dies über die Stadtwerke-Internetseite unter sw-duerkheim.de, über die E-Mail-Adresse bus@bad-duerkheim.de oder telefonisch unter 06322 935 813.

Neue Fronhoflinie

Neu ist die Fronhoflinie 490, die das Neubaugebiet an den Wochentagen im Stundentakt über eine Ringstrecke mit dem Bahnhof verbindet. Die mit neuer Route fahrende Linie 488, der „Wurstmarktplatz-Shuttle“, verkehrt künftig dreimal stündlich vom Bahnhof über den Ludwigsplatz zum Wurstmarktplatz und über die Gutleutstraße zurück, davon einmal stündlich auch über die Sonnenwendstraße wie bisher.

Stündlich geht es von montags bis freitags mit der Linie 487 ins Gewerbegebiet und zurück. Die gleiche Linie verbindet die Trift im Halbstundentakt mit der Innenstadt. An den Samstagen steht das Ruftaxi einmal pro Stunde für die Fahrt ins Bruch zur Verfügung. Sonntags kann das Ruftaxi stündlich für Fahrten in die Trift bestellt werden, in die Route eingebunden ist auch das Krankenhaus. Halbstündlich nimmt die Linie 486 vom Bahnhof aus Kurs auf Seebach, ergänzt durch eine stündliche Ruftaxiverbindung an den Wochenenden. Die Linie 485 fährt im Stundentakt über die Kaiserslauterer Straße und Hausen bis zur Haltestelle Waldschlössel in Hardenburg. Wer bis ins Jägerthal fahren möchte, kann die Ruftaxiverbindung nutzen.

Auch Grethen ist mit einem zweistündlich, abends teils stündlich verkehrenden Ruftaxi zu erreichen. Ebenfalls neu ist der Wanderbus. Die Fahrpläne sind zum Download auf www.bad-duerkheim.de eingestellt.