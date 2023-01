Von der geplanten B271-neu zwischen Bad Dürkheim-Ungstein und Kallstadt gibt es jetzt auch ein 360-Grad-Video, in dem der Verlauf der geplanten Trasse dargestellt wird. Das hat der Landesbetrieb Mobilität in Worms mitgeteilt, der für die Planung der Umgehungsstraße zuständig ist. Das Video ist auf dem Youtube-Kanal des Landesbetriebs Mobilität zu sehen (Titel: Visualisierung Ortsumgehung Kallstadt-Ungstein). Mit gedrückter linker Maustaste oder mit dem Finger auf dem Display des Tablets lässt sich die Blickrichtung im Video auch selbstständig ändern, so der LBM. Über das Zahnrad-Symbol kann man die Video-Qualität und damit die Bildschärfe entsprechend anpassen. Bis zu 4k ist möglich.

Das 500 Megabyte große Video ist gut eine Minute lang und ist auch über die Internetseite www.lbm.rlp.de mit Youtube verlinkt. Wegen seiner Größe sei es nicht möglich gewesen, es direkt auf der Internetseite zum Download zur Verfügung zu stellen.

Für die fünf Kilometer lange Umgehungsstraße für Ungstein und Kallstadt hat das Planfeststellungsverfahren begonnen. Noch bis zum 1. Februar liegen die Planunterlagen öffentlich aus. Sie sind einsehbar bei der Stadtverwaltung Bad Dürkheim, der VG Freinsheim sowie im Internet auf der Seite www.lbm.rlp.de.

