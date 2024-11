In Weisenheim am Berg steigt am kommenden Sonntag, 10. November, ab 11 Uhr wieder das traditionelle Stutzenfest. Bei dem Brauchtum, das wahrscheinlich von Frankenkönig Dagobert um das Jahr 800 ins Leben gerufen wurde, werden Neubürger in einer speziellen Zeremonie offiziell in den Kreis der Dorfgemeinschaft aufgenommen. Dabei schlüpfen die neuen Mitbürger in historische Gewänder, um sich „stutzen“ zu lassen. Zudem müssen ein Hut mit Nüssen, ein Teller mit Handkäse, ein Brot und zwölf Liter Wein mitgebracht und spendiert werden. Beim Stutzvorgang selbst stellen sich die Neubürger auf einen Stein und werden auf diesem dreimal „gestumpt“, also gestutzt. Damit werden sie zu „richtigen Weisenheimern“ deklariert. Auf dem Dorfplatz findet dann eine gesellige Veranstaltung statt, zu dem jedes Jahr Besucher aus Nah und Fern kommen.