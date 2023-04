Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es gibt eine neue Anlaufstelle für Trauerfälle in der Region: Das Bestattungshaus Beil, ein Traditionsunternehmen aus Neustadt, hat eine Ortsvertretung in der Verbandsgemeinde Freinsheim eröffnet. Tanja Mahn-Berta kümmert sich von ihrem Sitz in Weisenheim am Berg um Wünsche und Formalitäten bei der Bestattung.

Seit dem Jahr 2019 arbeitet Mahn-Berta als Trauerrednerin, zusätzlich hat sie eine Ausbildung als Trauerbegleiterin absolviert. Das Bestattungshaus Beil besteht seit 1890 und wird heute