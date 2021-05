Die Gemeindeschwestern plus im Landkreis Bad Dürkheim machen neue Angebote. Eines hat mit Bewegung, das andere mit Tablets zu tun.

Passend zur Landesinitiative „Land in Bewegung“ machen die Gemeindeschwestern plus im Landkreis Bad Dürkheim Menschen ab 60 Jahren ein Bewegungsangebot. Unter anderem geht es bei den Übungen auch um Sturzprophylaxe. Die Aktion am Samstag, 19. Juni, ist Teil der „Bewegungstage Rheinland-Pfalz“ von 18. bis 20. Juni.

Die Gemeindeschwestern plus – drei sind es im Landkreis – wollen Senioren ab 80 Jahren beraten und ihnen dabei helfen, möglichst lange alleine in ihren eigenen vier Wänden bleiben zu können. Vor allem Stürze und die daraus resultierenden Verletzungen sind oft Ursache dafür, dass Menschen sich nicht mehr selbst versorgen können. Bewegung und damit Kräftigung soll dem entgegenwirken und für Sicherheit sorgen.

Anmeldung nötig

Die Aktion richtet sich auch an Senioren, die sich in ihrem Alltag mit Rollator bewegen. Los geht es am Samstag, 19. Juni, um 14 Uhr an der Bewegungsanlage hinter den Salinen in der Gutleutstraße in Bad Dürkheim. Bis 16 Uhr werden unter fachlicher Anleitung Übungen gemacht – auch an den vorhandenen Geräten. Außerdem gibt es Tipps, wie Stürze vermieden werden können.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt auf 15 Personen in drei Gruppen. Eine Anmeldung ist nötig und bis Montag, 7. Juni, bei den Gemeindeschwestern plus möglich: Elke Weller, Telefon 06322 961-9127, Birgit Langknecht, Telefon 06322 961-9126, Vera Götz, Telefon 06322 961-9125.

Bei anhaltendem Regen fällt die Veranstaltung aus. Änderungen aufgrund der dann aktuellen Corona-Regelungen sind möglich. Es gibt keine Verpflegung, Getränke sollten selbst mitgebracht werden.

Auf digitalen Wegen

Die Gemeindeschwestern plus haben inzwischen je einen Tablet-Koffer erhalten. Die Tablets sollen für die Schulung von älteren Menschen in der Nutzung digitaler Medien eingesetzt werden, damit diese eine weitere Hilfe an der Hand haben, um länger selbstständig zu leben. Die Koffer wurden von der Medienanstalt Rheinland-Pfalz aus Mitteln des rheinland-pfälzischen Sozialministeriums beschafft und konfiguriert. Sie enthalten drei Android-Tablets und zwei iPads.

Die Gemeindeschwestern haben in ihrer täglichen Arbeit oft erlebt, dass die Hochbetagten teils großes Interesse an neuen Medien haben – zum Beispiel für den Videochat mit den Enkeln.