Statt eines Provisoriums wären fest installierte Ampeln auf der B271 in Bad Dürkheim besser gewesen.

Eine positive Wirkung haben die neuen Ampeln auf der B271: Eine Raserstrecke ist die B271 in diesem Bereich nicht mehr. Wo sich zuvor eine gerade Strecke ohne Hindernisse vor den Autofahrern ausbreitete, muss die Geschwindigkeit jetzt wegen der beiden Ampeln gedrosselt werden. Mitunter steht man sogar einige Minuten bei Rot in der Autoschlange.

Über die erlaubten 70 dürfte hier also wohl keiner mehr so leicht fahren können. Jedoch müssen die Ampeln dafür aber auch zu erkennen sein. Wer nicht durch eine bei Rot an der Ampel stehende Autoschlange ausbremst wird, muss doch höllisch aufpassen, um die kleinen Leuchten zu erkennen. Die Macht der Gewohnheit kann hier schnell zu Unfällen führen. Deshalb dürften die vom Bruch oder der Mannheimer Straße kommenden Autofahrer auch ein mulmiges Gefühl haben – trotz grüner Ampel. Schließlich kann man sich nicht hundertprozentig sicher sein, dass die Autofahrer auf der B271 die Signale rechtzeitig erkennen und auch tatsächlich anhalten. Es wäre daher besser gewesen, auf die Testphase zu verzichten und die Ampeln gleich in richtiger Größe fest zu installieren. Das hätte den Verkehr bestimmt sicherer gemacht.