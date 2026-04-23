Wie geht es mit dem Tourismus in der VG Freinsheim weiter? Darüber wird viel in den Gremien diskutiert. Jetzt ist eine Entscheidung gefallen – auch beim Tourismusbeitrag.

In der Sitzung des Verbandsgemeinderats stand am Dienstag die Entscheidung über ein Eckpunktepapier an, in dem es vor allem darum geht, welche Schwerpunkte zukünftig beim Tourismus gesetzt werden und wer für die verschiedenen Aufgaben zuständig sein soll. Heißt konkret: Der Hauptaugenmerk der touristischen Aktivitäten soll in den Bereich Digitales und besonders auf die sozialen Medien verlagert werden. Auch sollen die Aufgaben des I-Punkts deutlich reduziert und auf die Gemeinden und die sogenannten Leistungsträger, wie Übernachtungsbetriebe, Restaurants, Weingüter, übertragen werden.

Tourismus wie ein liegen gebliebener Bus

„In der Urlaubsregion Freinsheim ist die Situation für den Tourismus katastrophal“, sagte der FWG-Fraktionsvorsitzende Matthias Weber. Er sehe wenig positiv in die Zukunft. Weber verglich den Tourismus mit einem Bus. In den seien vor 25 Jahren viele Beteiligte eingestiegen und hätten sich auf den Weg gemacht. Doch habe man vergessen, Ersatzteile mitzunehmen. Irgendwann sei der Bus liegen geblieben und der Fahrer sei losgelaufen, um Ersatzteile zu besorgen. Derweil hätten einige Mitfahrer alles kaputt geschlagen, so dass „nur noch ein Scherbenhaufen übrig ist“, so Weber. Die Diskussion um die Zukunft des Tourismus sei „destruktiv gelaufen“ und in dem Eckpunktepapier werde von „unrealistischen Prämissen ausgegangen“, meinte Weber. Als Beispiel nannte er, dass Aufgaben auf die Leistungsträger übergehen sollen. In der Realität sei es bereits jetzt so, dass man sich ständig darum kümmern müsse, dass diese ihre bestehenden Aufgaben, wie das Mitteilen von Daten, erfüllen.

„Wir sind kurz vor Abschluss der Reparatur“, griff Jochen Weisbrod (CDU) den Busvergleich auf. Und jetzt wolle Weber den Bus auf den Schrottplatz schicken. „Wir sind in der falschen Werkstatt“, konterte daraufhin Weber.

Brodbeck: „Kahlschlag beim I-Punkt“

Thomas Jaworek (CDU) verwies darauf, dass das Eckpunktepapier in zwei Workshops, unter Einbeziehung von Vertretern der Orte und der politischen Fraktionen und mit Beratung der Pfalz-Touristik entwickelt worden sei. „Die Workshops waren sehr konstruktiv“, sagte die SPD-Fraktionsvorsitzende Susanne Fliescher. Bei der Festlegung der Prioritäten habe man es sich „nicht leicht gemacht“. Fliescher warnte davor, das Eckpunktepapier „schon wieder schlecht zu reden“. Es sei noch „kein fertiges Ergebnis“, aber es gehe „in die richtige Richtung“.

Die Arbeit des I-Punkts werde „zurechtgestutzt und reduziert, man könnte es auch als Kahlschlag bezeichnen“, sagte Joschka Brodbeck (Grüne). Angesichts dessen stelle sich die Frage, ob eine Tätigkeit beim I-Punkt noch attraktiv sei. Es würden zwar Aufgaben wegfallen, durch Social Media aber neue entstehen, sagte Jörg Heidemann, Büroleiter der Verbandsgemeindeverwaltung.

Silke Bähr ( FWG) kritisierte, dass nach wie vor unklar sei, wie viel Geld für Tourismus zur Verfügung stehen und wie viele Stellen es geben wird. Nach Angaben von Jaworek soll Anfang Juni in einem Workshop das weitere Vorgehen festgelegt werden.

Bei einer Gegenstimme und neun Enthaltungen wurde das Eckpunktepapier beschlossen.

Krauß: „Der Ehrliche ist der Dumme“

Dann ging es an die umstrittene Tourismusbeitragssatzung der VG. Die neue Fassung hatte in der Vergangenheit heftige Diskussionen und juristische Verfahren ausgelöst. Nun stand eine erneute Änderung an – aber nur bei den Gewinnsätzen in verschiedenen Sparten. Dabei halte sich die Verbandsgemeinde an die Änderungen bei den landesweiten Richtsätzen, erklärte Tina Stannek, Leiterin des Fachbereichs Finanzen der Verbandsgemeindeverwaltung. Sarah Bühler (FWG) kritisierte, dass sich die Orte durch die Einstufung in verschiedene Kategorien immer weiter voneinander entfernen würden und es kein „Miteinander als eine Urlaubsregion“ mehr gebe. Stannek betonte, dass sich an der Einteilung in Kategorien nichts geändert habe.

„Der Ehrliche ist der Dumme“, bedauerte Arno Krauß (FWG). Die Verwaltung sei bei der Berechnung des Beitrags der einzelnen Betriebe darauf angewiesen, dass deren Angaben zum Gewinn stimmen, da das Finanzamt nur in Ausnahmefällen Auskunft gebe. Teils könne die Verwaltung falsche Angaben erkennen, betonte hingegen Stannek.

Die geänderte Tourismusbeitragsatzung wurde bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen beschlossen. Sie gilt rückwirkend zum 1. Januar 2025.