Blaskapelle – das klingt für Kinder und Jugendliche alles andere als „cool“. In einer Gruppe mit dem Namen „Just music“ mitzumachen, hört sich da schon entschieden besser an. Genau so heißt die neue Jugendformation der Stadtkapelle Bad Dürkheim, die seit September jeden Montag fleißig übt, aber auch mit Problemen zu kämpfen hat.

So richtig nach Blaskapelle klingt es nicht, was man hört, wenn man in den Gewölbekeller der Pestalozzischule kommt. Gegen drei Querflöten, Schlagzeug