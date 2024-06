Am Dienstag, 2. Juli, öffnet der Freinsheimer Netto-Supermarkt nach kurzer Umbauzeit wieder. Laut Pressemitteilung vom Dienstag wurde der Markt in der Weisenheimer Straße modernisiert. Auf der 680 Quadratmeter großen Verkaufsfläche werden nach Angaben der Netto-Pressestelle über 5000 Artikel angeboten, darunter auch bis zu 400 zertifizierte Bioprodukte. Frische Backwaren gibt es in einem „Bake-off-Regal“. Laut Netto besteht eine Partnerschaft mit Ehrat’s Backhaus GmbH.