Die Gymnastin des TB Oppau gewinnt bei einem Turnier in Breslau den Siegerpokal und zwei Goldmedaillen.

Die Größe des Siegerpokals hat sie selbst überrascht. Bei einem internationalen Turnier in der Rhythmischen Sportgymnastik im polnischen Breslau holte Nea-Sophie Stanger in ihrer Alters- und Wertungsklasse den ersten Platz.

Die Schülerin des Frankenthaler Karolinen-Gymnasiums setzte sich mit ihren beiden Übungen (Ball und Keulen) gegen 27 Gegnerinnen durch, die unter anderem aus der Ukraine, der Tschechoslowakei, Polen und Ungarn kamen. Die 16-Jährige aus Weisenheim am Sand, die für den TB Oppau startet, belegte zudem in beiden Gerätedurchgängen jeweils den ersten Rang und wurde dafür ebenfalls mit Goldmedaillen ausgezeichnet. Die 16-Jährige zog übrigens auf dem Rückflug nach Deutschland die Blicke auf sich: Denn der riesige Pokal passte nicht ins Reisegepäck.

Stolze Trainerin

Trainerin Sari Öholm war natürlich sehr stolz auf das erfolgreiche Abschneiden ihres Schützlings: „Es ist schon eine Leistung, wie Nea-Sophie Leistungssport und Schule unter einen Hut bringt“, lobte sie ihren Schützling. Die nächsten Ziele der Weisenheimerin sind nun die Qualifikation für die deutschen Meisterschaften Mitte Juni in Berlin und die Teilnahme mit der Oppauer Gruppe bei den Finals Ende Juli in Hannover. Bis dahin heißt es wieder bis zu fünfmal in der Woche jeweils vier Stunden zu trainieren.