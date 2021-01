Nea-Sophie Stanger aus Weisenheim am Sand ist erneut für ihren Trainingseifer belohnt worden. Wie ihre Trainerin Sari Öholm mitteilt, ist die Elfjährige zum zweiten Mal in den Bundeskader der Rhythmischen Sportgymnastik des Deutschen Turnerbundes berufen worden.

Die elfjährige Schülerin startet für den TB Oppau, trainiert fünfmal in der Woche bis zu vier Stunden am Landesstützpunkt für Rhythmische Sportgymnastik in Ludwigshafen-Edigheim. Öholm freut sich sehr für ihren Schützling: „Die Berufung in den Bundeskader ist die Belohnung für ihr zielstrebiges und fleißiges Training. Das ist aber nur durch die Unterstützung der Eltern möglich.“ Denn die fahren ihre Tochter zum Training und – so Corona sie wieder zulässt – zu Wettkämpfen.

Unter den geltenden Auflagen dürfen die Landeskader-Athleten trainieren, also auch Nea-Sophie, wie Öholm erklärt. Aber es finden keine Wettkämpfe statt. Sowohl Nea-Sophie als auch ihre Trainerin Öholm hoffen, dass das Kräftemessen mit anderen Sportlern bald wieder möglich ist. „Nea-Sophie hat einen Leistungssprung gemacht und will zeigen, was sie kann. Sie sehnt sich nach Wettkämpfen“, verrät Öholm. Auf dem Terminkalender der talentierten Nachwuchssportlerin stehen beispielsweise die Landesmeisterschaften Ende März, die Süddeutschen Meisterschaften im April und die Deutschen Jugendmeisterschaften im Mai – „falls Corona nicht einen Strich durch die Rechnung macht“, so Öholm. Zuletzt war die heute Elfjährige im Jahr 2019 bei den Pfalz- und Rheinland-Pfalzmeisterschaften mit Platz eins erfolgreich, außerdem auch beim bundesweiten Turntalent-Schulpokal auf Rang vier und als Achte beim Bundesfinale der Deutschen Schülermeisterschaften. Dann kam die Pandemie und bremste den Sport aus.

Das Turntalent liegt übrigens offenbar in der Familie der Stangers. Denn wie Öholm weiter mitteilt ist Nea-Sophies Schwester Isa-Carén (7), die ebenfalls beim TB Oppau in Ludwigshafen trainiert, zum ersten Mal in den pfälzischen Talentkader der Rhytmischen Sportgymnastik aufgenommen worden. Auch sie will laut Trainerin gerne präsentieren, was sie einstudiert hat.

„Für Nea-Sophies Eltern dürften die Kilometer auf dem Auto nicht weniger werden“, vermutet Öholm – zu recht. Zwei der Trainingseinheiten von Isa-Carén passen zeitlich zu denen von Nea-Sophie, „eine leider nicht. Wir müssen sehen, dass in der Halle alles Corona-konform ist“, erklärt Öholm. Circa zehn Mädchen trainieren unter Auflagen jeweils zusammen im Landesstützpunkt.