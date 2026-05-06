Das „Bündnis lebenswerte Weinstraße“ (BLW) kündigt einen dritten Naturschutzeinsatz im westlichen Teil des Naturschutzgebietes „Felsenberg-Berntal“ bei Leistadt an, um die Ausbreitung des orientalischen Zackenschötchens zu stoppen. Nach der Berichterstattung in der RHEINPFALZ über einen ersten Einsatz im April, hatten sich bei Eric Hass, Organisator und BLW-Beigeordneter in Herxheim am Berg, weitere Freiwillige für eine zweite Aktion am 5. Mai gemeldet. Drei Stunden rückten die Helfer gemeinsam dem gelben, hartnäckigen Tiefwurzler zuleibe, um die Pflanze zu schwächen und in diesem Gebiet auszurotten. Das BLW will bis Mitte Mai einen dritten und letzten Einsatz organisieren, um den Rest des Berntales vom Zackenschötchen zu befreien. Wer sich beteiligen möchte, kann sich bei Projektleiter Eric Hass an die E-Mail-Adresse Heriesheim@aol.com oder per Telefon an 0178/6047575 melden.