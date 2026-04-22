Im Naturschutzgebiet Felsenberg/Berntal machen sich invasive Pflanzen breit. Um sie dort auszurotten, braucht es viele Helfer.

Auf Wunsch der Naturschutzorganisation Pollichia hat der Verein „Bündnis lebenswerte Weinstraße“ (BLW) diese Woche damit begonnen, das Naturschutzgebiet Felsenberg/Berntal auf Herxheimer Gemarkung von Neophyten-Pflanzen zu befreien.

Rund zehn Helfer hatten insbesondere das dort aggressiv sich verbreitende orientalische Zackenschötchen im Visier. Dieses verdrängt seltene heimische Pflanzen und hat in diesem wertvollen Naturschutzgebiet nichts zu suchen. „Unser erster rund halbtägiger ehrenamtlicher Einsatz soll bald weiter fortgesetzt werden, denn wir konnten wegen der großen Menge leider nicht alle Pflanzen dort ausgraben“, berichtet Organisator Eric Hass, BLW-Beigeordneter aus Herxheim am Berg. Die Helfer hätten versucht, die tiefen, starren Wurzeln, so tief wie möglich auszugraben. Ziel der Aktion sei, die Pflanze zu schwächen und in diesem Gebiet auszurotten. Der mannshohe Pflanzenhaufen wurde auf der Mülldeponie in Friedelsheim als Restmüll entsorgt, weil diese Pflanzenart wegen der schnellen und aggressiven Verbreitung nichts in der Biotonne verloren hat.

Gesucht werden für die nächsten Arbeitseinsätze noch weitere freiwillige Helfer. Kontakt über Projektleiter Eric Hass, Heriesheim@aol.com, Telefon 0178/ 604 7575.