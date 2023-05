Die Freinsheimer nutzen gerne die Hexennacht, um den Nachbarn in Weisenheim am Sand auf lustige Art eins auszuwischen. In diesem Jahr wird der Nachbarort besonders über den Hexenstreich der Freinsheimer lachen: Denn die haben die Probleme der Weisenheimer mit dem Natur- und Vogelschutz auf die Schippe genommen und sich damit mit den Nachbarn auf ironische Weise solidarisiert.

Die Umsetzung der größten jemals geplanten Hexennacht-Aktion sei leider aufgrund des Natur-, Vogel- und Artenschutzes schwierig bis unmöglich gewesen, ist auf den Hexen-Plakaten zu lesen. Sie wurden an markanten Stellen in Weisenheim am Sand aufgeklebt – darunter natürlich auch im Ludwigshain. In dem Naherholungsgebiet hatte sich der Streit um Naturschutzinteressen auf der einen sowie Fest- und Vereinsinteresse auf der anderen Seite in den vergangenen Wochen entzündet. „Durch die Hexennacht-Aktion wäre wahrscheinlich die Nachtruhe der Vögel, Insekten, Feldhamster, Eidechsen, Spitzmäuse, Sandhasen etc. in nicht unerheblichem Maße gestört worden“, heißt es weiter.

Man solle sowieso Abstand von traditionellem Brauchtum und den damit einhergehenden, störenden Verhaltensweisen nehmen, finden die Freinsheimer „Kulturpiraten“ und verweisen dabei ironisch auf traditionelle Feste, die in Konflikt mit dem Naturschutz geraten sind.

Aber auch der Fachkräftemangel sowie die Verwaltung werden aufs Korn genommen. Auch aus verwaltungstechnischen Gründen und wegen des Fachkräftemangels sei eine konkrete Vorplanung des Streichs nicht möglich gewesen, erklären die „Kulturpiraten“ das „Ausbleiben“ des Hexenstreichs in diesem Jahr.