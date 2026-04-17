Gartenfest genehmigt, Musikfest gestoppt: Eine geplante Veranstaltung am Eyersheimer Hof zum Vatertag muss umgeplant werden.

Michael Schleifer ist frustriert: Seit zwei Jahren ist er Besitzer des Eyersheimer Hof 3 zwischen Weisenheim am Sand und Birkenheide. Mitte Mai will er auf dem Hof des Anwesens „Zum grünen Wald“ ein dreitägiges Vatertagsfest mit Musik und Ausschank feiern, das auf Social Media als „Eyers Rockt“ beworben wird. Anfang April schalteten sich Kreisbehörden ein und verlangten vom ehemaligen Roadie der „Anonyme Giddarischde“ ein modifiziertes Konzept nach Hinweisen vonseiten des ehrenamtlichen Naturschutzes.

Was war passiert? Im November 2025 beantragte Schleifer bei der Verbandsgemeinde Freinsheim ein dreitägiges Gartenfest mit Musikdarbietungen in Form von „Chorkonzert, Blaskapelle, Band“, Ausschank und Zelt von jeweils 8 Uhr bis Mitternacht – die Gestattungen lagen wenige Wochen später vor. Wie Jörg Heidemann, Büroleiter der Verbandsgemeinde Freinsheim, auf Anfrage erklärt, handelte es sich dabei um Genehmigungen für vorübergehenden Gaststättenbetrieb und Musik für 80 Gäste am Tag.

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Das Ehepaar Michael und Claudia Schleifer stieg in die Planungen ein: Allerdings für bis zu 160 Personen täglich, „80 Sitzplätze und 80 Stehplätze“ wie Michael Schleifer meinte, beantragt zu haben. Das Fest soll von 14. bis 16. Mai stattfinden, der Name „Eyers rockt“ entstand. Gebucht wurden Bands wie Born und Stefan Kahne & Achim Degen, am Vatertag sollen der 1. Frankenthaler Männerchor ’03 und eine Blaskapelle auftreten.

Planung mit Toilettenwagen, Bands und Ausschank

„Wir haben Tausende Euro für Bands, einen Toilettenwagen, den Ausschank, Genehmigungen und Werbung investiert“, berichtet Schleifer der RHEINPFALZ vor Ort. Zuvor hatte er einen Anruf von der VG-Verwaltung erhalten, dass es naturschutzrechtliche Bedenken gebe. Am 10. April fand ein Gespräch mit der Unteren Naturschutzbehörde statt: So wie die Veranstaltung geplant sei, könne sie nicht stattfinden.

Die Untere Naturschutzbehörde hat im Gespräch mit Schleifer klargestellt, dass die Folgen eines „sogenannten Hineinwirkens in das Vogelschutzgebiet zu berücksichtigen sind“, auch wenn der Bereich, auf dem die Veranstaltung geplant ist, nicht innerhalb des Vogelschutzgebietes „Haardtrand“ liegt. Tätig geworden war die Behörde nach Hinweisen aus dem Bereich des ehrenamtlichen Naturschutzes mit dem Ziel, die Veranstaltung zur Brutzeit von unter anderem Wiedehopf, Neuntöter, Goldammer und Schwarzkehlchen zu unterbinden. Gemeldet hatten sich unter anderem BUND und Pollichia. Eine Kreissprecherin erläutert: „Projekte sind vor ihrer Zulassung oder Durchführung auf ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Natura-2000-Gebiets zu überprüfen ...“.

Kritik: Naturschutz wird ignoriert

Davon wusste Schleifer nichts, wie er sagt. „Niemand in der Verwaltung hat mich auf den Naturschutz hingewiesen. Ich ging davon aus, dass die Genehmigungen der VG-Verwaltung ausreichend sind“, so der 55-Jährige. Auch Markus Hundsdorfer von Pollichia fragt sich: „Warum hat niemand auf die Belange des Naturschutzes hingewiesen oder war sensibilisiert genug, dass es in der VG Freinsheim und speziell in Weisenheim am Sand immer wieder zu Diskussionen kommt, wenn Baugebiete oder Veranstaltungen in Schutzgebieten entstehen?“ Das zeige einmal mehr, dass Naturschutz ignoriert werde: „Überspitzt gesagt werden Feste auf Kosten des Naturschutzes durchgewunken.“

Heidemann betont, dass das beantragte Gartenfest mit der Auflage erteilt wurde, „dass sich der Veranstalter um ggf. weitere notwendige Genehmigungen kümmern muss“. Und weiter: „Dass der Veranstalter nun eine andere Art der Veranstaltung (Eyers Rockt Festival) bewirbt und plant als er beantragt hat, war im Vorfeld für unser Haus nicht erkennbar .... Eine Beteiligung der Unteren Naturschutzbehörde erfolgt bei einem ’Gartenfest’ in der Regel nicht ...“.

Bedenken wegen „Abreiselärm“

Den Naturschützern von Pollichia und BUND wäre eine Veranstaltung an einem Ort zu einer anderen Zeit lieber. „Es gibt Plätze, die besser geeignet sind, weil sie die Natur weniger beeinträchtigen“, meint Hundsdorfer und verweist auf den Sportplatz. Die Naturschützer fürchten nicht nur negative Auswirkungen auf das Brutgeschehen durch laute Musik, sondern auch durch „Abreiselärm“, außerdem stören sie sich am vermutlich wilden Parken auf Feldwegen. Schleifer plante im Antrag mit acht Parkplätzen auf seinem Gelände. Etliche Besucher kommen wohl mit dem Rad, vermutete er. Die Naturschützer sind anderer Meinung: „Ohne Natura-2000-Verträglichkeitsprüfung darf keine Genehmigung erfolgen und die dürfte in ihrer Komplexität bis Mitte Mai nicht zu bekommen sein“, sagt Hundsdorfer.

Für Schleifer steht fest: „Das Fest wird stattfinden. Wenn nicht mit Bands, dann wie von der Unteren Naturschutzbehörde vorgeschlagen, mit Musik ohne elektronische Verstärkung.“ Während der Männerchor und die Blaskapelle weiterhin auftreten sollen, hat Schleifer den Rock-Bands abgesagt. Angefragt hat er nun eine Brass Band und schwäbischen Minnegesang. Am Namen „Eyers rockt“ hält er fest. „Wir haben einen konstruktiven Kompromiss mit der Kreisverwaltung gefunden, mit dem alle Beteiligten leben können und der auch dem Vogel- und Naturschutz Rechnung trägt“, meint Schleifer.

Derweil steht die Verbandsgemeinde erneut mit ihm in Kontakt. „Hätte der Veranstalter zum Zeitpunkt der Antragstellung bereits korrekte Angaben getätigt, wären die Erlaubnisse in der Form nicht ergangen“, so Heidemann. Man prüfe die Genehmigungsfähigkeit der tatsächlich geplanten Veranstaltung.