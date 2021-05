Es wird auch Muffelwild oder auch kurz Muffel genannt. Eigentlich ist das Mufflon im Pfälzerwald ein tierischer Einwanderer. Im Kreis Bad Dürkheim sind die Tiere aber offenbar nicht gerne gesehen. Ein offizielles Schreiben macht klar: Das Wildschaf gilt als Ärgernis.

Datiert ist das Schreiben vom 21. April 2021. Es kommt von der Abteilung Ordnung und Verkehr der Dürkheimer Kreisverwaltung Der Titel lautet: Vollzug des Landesjagdgesetzes. Es handelt sich dabei um eine Anordnung zur Verringerung des Wildbestandes.

Darin macht die Kreisverwaltung klar, dass „die Jagdausübungsberechtigten alles vorkommende Damm- und Muffelwild zu erlegen haben“. Weiter heißt es in dem Schreiben: Aufgrund des Paragrafen 13 Absatz 1 der Landesjagdverordnung (LJVO) und zur Abwehr übermäßiger Wildschäden ist es zwingend erforderlich, den Damm und Muffelwildbestand „auszulöschen“.

Mufflons stammen ursprünglich von Balkanhalbinsel

Wahrscheinlich war es dieses Verb, dass bei einigen Tier- und Naturschützern im Kreis für Aufregung sorgte. Denn: Im Gebiet bei Weisenheim am Berg und Leistadt wurden schon öfter Mufflons gesichtet. Der eine oder andere fürchtet nun, dass die Tiere abgeschossen werden sollen. Auf Nachfrage der RHEINPFALZ berichtet Michael Ochse von der Pollichia Ortsgruppe Bad Dürkheim, dass er die Tiere einige Male rund um Weisenheim gesehen habe. „Das ist eine Herde von Mufflons“, bestätigt er.

Das Mufflon stammt ursprünglich von der Balkanhalbinsel und lebte in steinigen und bergigen Gegenden. Es wurde bereits vor mehr als 10.000 Jahren in Anatolien domestiziert. Durch die ausgiebige Jagd wurde es in vielen Teilen seines ursprünglichen Verbreitungsgebietes beinahe ausgerottet. Eine heimische Art ist das Mufflon im Pfälzerwald also nicht. Ochse sagt: „Bei uns in der Pollichia gibt es zum Mufflon zwei unterschiedliche Meinungen. Da sind die einen, die sagen, dass die Mufflons für die Bäume nicht gut sind.“

Mufflosn schälen Rinde von Bäumen ab

Die Wildschafe können insbesondere die jungen Bäume eines Waldes schädigen. Mufflons schälen nämlich die Rinde der Stämme regelrecht ab, eine Schädigung, die letztlich sogar die Statik des Baumes beeinträchtigten kann. „Aber dass das wirklich große Schäden werden, da müssen die Mufflons schon in einer ganz großen Anzahl im Wald sein“, erklärt Ochse.

„Auf der anderen Seite sind dann diejenigen, die darauf hinweisen, dass die Tiere ja keinen großen Schaden anrichten. Und warum man die dann schießen muss, können sie nicht ganz verstehen“, führt der Naturschützer weiter aus und ergänzt: „Ich verstehe das Schreiben der Verwaltung, aber hier im Bereich Weisenheim am Berg haben wir keine großen Probleme mit den Tieren.“

Kreisverwaltung: Anordnung ist nicht neu

Auf Nachfrage bei der Kreisverwaltung, ob man nun explizit die Weisenheimer Herde „auslöschen“ wolle, beruhigt Pressesprecherin Sina Müller. „Es gibt nicht speziell in Weisenheim am Berg eine Mufflonherde, die abgeschossen werden soll.“ Die Untere Jagdbehörde beim Kreis erlasse diese Anordnung schon seit zwei Jahren. Das Schreiben sei also nicht neu.

Laut Müller beinhaltet die Anordnung, dass alles Dam- und Muffelwild in einem bestimmten Jagdbezirk geschossen werden darf, auch außerhalb der Schonzeit. Die Tiere können ganzjährig bejagt werden. Explizit ausgenommen seien Elterntiere, die sich um Jungtiere kümmern, diese dürfen nicht geschossen werden. Hintergrund der Anordnung ist, so die Pressesprecherin, dass sich diese Wildtierart nicht ausbreiten soll.