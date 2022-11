Das Pfalzmuseum für Naturkunde – POLLICHIA-Museum Bad Dürkheim bietet in Kooperation mit der Stadtbücherei Bad Dürkheim eine neue Veranstaltungsreihe für Erwachsene an. Unter dem Motto „Natur trifft Literatur“ wird am Mittwoch, 9. November, um 19 Uhr der Wolf beleuchtet. Dieser taucht in den Märchen oft als böser Wolf auf. Doch was ist dran an den Unterstellungen? Der Rundgang durch die Ausstellung wird von einer kurzen Lesung begleitet, die neue und ungewöhnliche Bezüge zu den Museumsobjekten herstellt. Im Anschluss werden bei einem Glas Wein die biologischen Besonderheiten erörtert. Karten kosten 8 Euro. Eine Anmeldung ist täglich, außer montags, telefonisch möglich: 06322 941321.