Einen Vortrag zum Thema „Natürlich durch die Wechseljahre – Ist das wirklich nötig?“ hält Dagmar Hübner, Chefärztin der Abteilung Gynäkologie am Evangelischen Krankenhaus, am Donnerstag, 13. Oktober, 18.30 Uhr, in der Cafeteria der Klinik. Die Veranstaltung ist Teil der Vortragsreihe Dürkheimer Gesundheitsdialog, bei der Mediziner und andere Fachleute Gesundheitsthemen laienverständlich vorstellen. Hübner informiert über körperliche Veränderungen während der Wechseljahre und stellt Behandlungsmöglichkeiten vor. Im Verlauf ihres Vortrags zeigt Hübner auf, wie Frauen ihren persönlichen Weg durch die Wechseljahre finden, und diskutiert dies mit den Zuhörerinnen. Nach dem Vortrag steht sie für Fragen zur Verfügung. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, eine Anmeldung ist nicht nötig. Spenden für die Palliativstation am Evangelischen Krankenhaus sind willkommen. Zum Schutz der Besucher und Mitarbeitenden ist das Tragen einer FFP2-Maske Pflicht. Weitere Informationen unter 06322 607245 und auf www.diakonissen.de.