Mit viel Wasser hat die Feuerwehr in Weisenheim am Sand ihr neues LF 10 begrüßt. Die Weisenheimer Feuerwehrleute standen mit Schläuchen am Ortseingang aus Richtung Maxdorf Spalier und warteten am Dienstagabend auf die Ankunft des neuen Löschgruppenfahrzeugs aus Ulm. Bei der Firma Magirus war das 306.000 Euro teure Fahrzeug, das die Verbandsgemeinde Freinsheim für die Weisenheimer Feuerwehr angeschafft hat, hergestellt worden. Markus Heißler fuhr den neuen Wagen an seinen Heimatstandort.

Mit in Ulm waren auch der stellvertretende Weisenheimer Wehrführer Jörg Hoffmann sowie Robert Trump, Christian Schreiber, Martin Appel, Ralf Stork und Christian Eimer. Die Feuerwehrleute wurden bereits mit der Technik des Fahrzeugs vertraut gemacht, das 1600 Liter Wasser fassen kann und Platz für neun Personen bietet. Rund 60 Feuerwehrleute aus Weisenheim am Sand werden noch dafür geschult.

Viele Weisenheimer auf der Straße

Um 17.12 Uhr war es am Dienstag soweit. Mit viel Wasser und lauten Martinshörnern wurde der neue Wagen von den Weisenheimern begrüßt. Wegen des großen Verkehrsaufkommens hatte sich die Ankunft um eine Stunde verspätet. Viele Weisenheimer standen mit gezückten Handys zum Fotografieren an der Straße, um das Ereignis festzuhalten. Mit dabei auch Verbandsbürgermeister Jürgen Oberholz – selbst Feuerwehrmann aus Freinsheim.

Ein anderes Fahrzeug vom gleichen Typ gibt die Weisenheimer Feuerwehr nach Erpolzheim ab. Weil die Erpolzheimer Wehr noch keinen Platz dafür hat und erst auf den Bau eines neues Gerätehaus warten muss, verbleibt es aber erst einmal in Weisenheim.