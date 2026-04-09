Was bewegt Pfälzer Winzer? Das ergründet die Deutsche Weinkönigin Anna Zenz gerade bei ihrer Tour durch die Pfalz. In Ellerstadt wartete eine Erfolgsgeschichte auf sie.

Nein, von Krise wollte die Deutsche Weinkönigin Anna Zenz bei ihrem Besuch beim Ellerstadter Weingut Vollmer am Mittwoch nicht sprechen. „Die Herausforderungen sind natürlich da. Aber jeder weiß, dass er sich neu aufstellen muss und ist bereit, diese Aufgabe anzunehmen“, schilderte die Weinhoheit von der Mosel die ersten Eindrücke ihres dreitägigen Besuchs in der Pfalz.

„Uns geht es sehr gut“, formulierte Gastgeberin Eva Vollmer einen Satz, der derzeit eher selten in der Weinbranche zu hören ist. Ein stabiles Großhandelsnetzwerk, zu dem Rewe oder Edeka zählen, die mehr als 50 Jahre alte Partnerschaft mit der Lufthansa, eine geringe Exportquote und ein stetiges Qualitätsstreben nennt Vollmer als Erfolgsrezept in unruhigen Zeiten.

Tatsächlich, ergänzt sie, habe ihr Vater schon früh die richtigen Weichen gestellt. „Sonst würde es uns heute nicht so gut gehen.“

Partnerschaft mit der Lufthansa

1972 gründete Heinrich Vollmer den Betrieb in Ellerstadt, ein Jahr später war die Partnerschaft mit der Lufthansa unter Dach und Fach. Er habe damals in der RHEINPFALZ gelesen, dass der Lieferant in Konkurs gegangen war und sei auf gut Glück in die Zentrale der Fluglinie nach Frankfurt gefahren – mit Erfolg. Das Weingut bewirtschaftet mittlerweile 70 Hektar rund um Ellerstadt. Mit Winzern bis an die französische Grenze bestehen zudem Pacht- und Lieferverträge, sodass der Ertrag von etwa 250 Hektar in Ellerstadt verarbeitet wird. Das erzählte Eva Vollmer, während sie die Delegation der Weinhoheiten – außer Zenz waren unter anderem die Deutschen Weinprinzessinnen Emma Meinhard (Saale-Unstrut) und Katja Simon (Hessische Bergstraße) sowie die Pfälzische Weinkönigin Anna Antonia Cölsch dabei – durch den Keller des Betriebs führte.

Heinrich Vollmer hat das Weingut in Ellerstadt 1972 gegründet. Foto: Peter Kretzschmar

Ausgewählt hatte die Pfalzwein-Werbung die Vollmers aber nicht wegen ihres Erfolgsgeschichte, sondern wegen ihres Bezugs zu Argentinien. Denn der Besuch der Hoheiten steht in diesem Jahr unter dem Motto „Pfalz – international“. „Wir sind ja schließlich in der Pfalz nicht alleine auf der Weinwelt“, begründete Geschäftsführer Joseph Greilinger den Themenschwerpunkt.

Heinrich und Eva Vollmer (Mitte) mit den Weinhoheiten. Foto: Greilinger/oho

Sehr deutlich wird das beim Weingut Vollmer nicht nur wegen der Partnerschaft mit Lufthansa oder weil Vollmer-Wein auf Kreuzfahrten von einem internationalen Publikum getrunken werden. Heinrich Vollmer hat 1987 in Argentinien ein Weingut gekauft, nachdem er dort beim Bergsteigen beinahe ums Leben gekommen wäre und seinerseits einen argentinischen Soldaten vor dem Tod bewahrt hatte. Die Weine der Bodega Enrique Vollmer werden in Edelstahltanks aus dem Anbaugebiet Mendoza nach Europa verschifft und reifen dort – bald schon in einem neuen, hochmodernen Rotweinkeller, der gerade auf dem Grundstück in Ellerstadt entsteht. Das Großprojekt soll im August fertig sein und für das nächste Kapitel in der Erfolgsgeschichte sorgen.