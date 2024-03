Eigentlich sei der Schwarzviertelverein eine Erfolgsgeschichte. Der Verein sei seit mehr als 100 Jahren eine feste Größe in Bad Dürkheim. Doch auch an ihm gehe die Zeit nicht spurlos vorbei, erklärt der Verein und meint damit vor allem: Es fehlt an Nachwuchs. Das habe Folgen.

Die Mitglieder werden immer älter, das hätten die Ehrungen bei der jüngsten Mitgliederversammlung gezeigt. Neun Personen wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt, fünf für 40 Jahre, sieben für 50 Jahre und ein Mitglied sogar für 70 Jahre, berichten die Schwarzviertler. Schon anhand dieser Zahlen werde schnell deutlich, dass viele Aktivitäten, die der Verein einst bravourös mit viel Engagement und überregionaler Resonanz bewerkstelligt habe, nicht mehr in dieser Form durchgeführt werden können.

Faschingsball seit Jahren nicht mehr zu stemmen

Als Beispiel nannte der Vorsitzende Klaus Ehresmann den Faschingsball, der schon seit Jahren personell nicht mehr zu stemmen sei. Das Grillfest habe ebenfalls mangels Helfern aufgegeben werden müssen, und auch die Ausflüge müssten dem momentanen Altersgefüge angepasst werden. „Feste wie früher kann es leider so nicht mehr geben“, resümierte er. Dennoch solle der Zusatz „Kultur- und Geselligkeitsverein“ im Vereinsmotto nicht aufgegeben werden. „Es müssen die Rahmenbedingungen neu gedacht werden“, forderte er stattdessen.

Zudem stünden ein paar Hausaufgaben an, die wegen der Pandemie nicht erledigt werden konnten. Dazu zählten die Vorstandsneuwahlen, die im kommenden Jahr wieder dem üblichen Turnus folgen sollen. Der Stammtisch alle 14 Tage bleibe erhalten. Über eine „Fahrt ins Blaue“ und/oder Weihnachtsmarktbesuche werde in einer der nächsten Vorstandssitzungen entschieden. In jedem Fall soll aber den Bedürfnissen und Wünschen der 210 Mitglieder Rechnung getragen werden.