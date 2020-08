Immer noch erreichen uns viele kuriose, stimmungsvolle, farbenfrohe, lustige oder einfach schöne Bilder für unsere Aktion „Fotos für Freude“. Darum darf sie weitergehen. Schicken Sie uns gerne Ihre Fotos an redduw@rheinpfalz.de. Auf dass wir uns in ungewöhnlichen Zeiten gemeinsam an angenehmen Anblicken erfreuen können.

„Die Pfalz ist einfach wunderschön“, schreibt Christine Kirsch zu ihrem Foto, das von der Limburg aus bei einer Wanderung entstand. Foto: Kirsch/frei Es scheint ein Wellnesshotel für Insekten zu sein, was Anja Koch da fotografiert hat. Foto: Koch/frei Papa Amsel bei der Arbeit geknipst: „Ich beobachte im Moment die Amseln im Garten auf der Futtersuche“, schreibt Lukas Walter. Foto: Walter/frei Gleich drei Störche auf einmal hat Elisabeth Gumbinger entdeckt und auf den Auslöser gedrückt. „Störche als Erntehelfer bei der Heuernte im Erpolzheimer Bruch“, schreibt sie dazu. Foto: Gumbinger/frei „Warum in Urlaub fahren, wenn man den Urlaub direkt vor der Haustür haben kann?“, fragt Lorena Leo aus Erpolzheim zu ihrer „Aufnahme des Maxdorfer Weihers mit toller Spiegelung“. Foto: leo/frei Foto 1 von 6