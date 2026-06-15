Fedrige Überraschung für eine Familie in Erpolzheim: Ein Jungstorch hat im Horst des Storchenpaars, das in einer Tanne im Garten lebt, eine neue Heimat gefunden.

Gertrud Broser ist noch immer ganz gerührt, wenn sie an den vergangenen Dienstag denkt. Eigentlich will Christian Reis an diesem Tag nur die Jungstörche im Horst auf der Tanne im Garten der Brosers beringen. „Es waren einige Leute gekommen, die schauen wollten“, erzählt Gertrud Broser von den Momenten, in denen Reis mit Unterstützung der Firma Rohlfing, die den Hubwagen stellte, sich zum Nest bewegte, um den Jungstörchen Ring und Sender anzulegen. Doch dann gibt es eine faustdicke Überraschung, als Reis verkündet, er bringe der Familie einen weiteren Storch mit.

„Wir dachten an einen Gummistorch“, erinnert sich Gertrud Broser an das Lachen der Versammelten. Doch der Storch ist echt. Der neun Wochen alte Jungvogel war zuvor in Ruppertsberg aus dem Nest geflogen, weil er schlicht zu groß war, wie Reis erzählt. Kurzerhand sammelt Reis ihn ein – nicht, ohne ihm nicht auch einen Ring zu verpassen – und nimmt ihn mit nach Erpolzheim. „Die Jungtiere dort sind sieben Wochen alt.“ Das passt zusammen, weiß der Storchenexperte. „Das war ein ganz goldiger Moment, als er ihn wie ein Baby getragen und in den Horst gebracht hat“, lobt Broser das Engagement von Christian Reis.

Aus dem Trio wird ein Quartett

Die Familie freue sich über den Zuwachs, der das Jungspund-Trio im Horst auf ein Quartett anwachsen lässt. So ist zu Micki, Schorschi und Pinki, wie die Brosers die Geschwister getauft haben, noch Fortunato, italienisch für „vom Glück begünstigt“, hinzugekommen. Das Storchenpaar habe das Ziehkind gut angenommen, erzählt Broser. Es sei bereits das fünfte Jahr, in dem die Familie die Störche in ihrem Garten habe. „Wir lieben sie über alles“, sagt sie. Natürlich schaue man auch immer wieder, ob alles in Ordnung ist und kümmere sich um das Wohlergehen der Vögel. „Sie haben all inclusive plus bei uns“, sagt Broser und lacht.

Für Reis geht derweil sein Einsatz als Beringer des diesjährigen Storchennachwuchses zu Ende. „Ich war jetzt 14 Tage ununterbrochen unterwegs“, erzählt er im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Dafür habe er sich Urlaub von seinem eigentlichen Job genommen. Ruhe kehrt nach dem Beringen aber noch nicht ein. Es gehe in der nahen Zukunft darum, die Horste abzufahren und zu kontrollieren, dass die Jungtiere flügge werden und ausfliegen. Das sei im Alter von etwa zehn Wochen der Fall. Und danach wird es für Reis in der von ihm geleiteten Storchenscheune in Bornheim, einer Pflegestation für Störche, weitergehen. „Wir werden sicher noch einige Unfalltiere hereinbekommen“, sagt er. Das seien Jungstörche, die aufgrund ihrer noch fehlenden Flugerfahrung beispielsweise mit Auto oder Baum kollidierten. Sie werden in der Einrichtung gepflegt und im Anschluss an die Heilung wieder ausgewildert. „Eine Pause habe ich dann erst Ende August, Anfang September“, sagt Reis.