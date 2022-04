Der Leichtathletik-Nachwuchs ist am Wochenende im Dürkheimer Stadion gleich zweimal im Einsatz. Am Samstag veranstaltet der LTC Bad Dürkheim ein Kindermeeting, am Sonntag ist der Verein Gastgeber der Bezirksmeisterschaften Vorderpfalz. Allerdings müssen bei der zweiten Veranstaltung ein paar Abstriche gemacht werden.

Wenn sich Kampfkrümel, Sprungflöhe, Minions, Grüne Flitzer und Superkids messen, dann wissen die Leichtathletikfreunde, dass die Jüngsten das Dürkheimer Stadion fest in ihrer Hand haben. Die Leichtathletikvereine der Vorderpfalz starten mit ihrem Nachwuchs aus den Altersklassen U8, U10 und U12 in der Kurstadt und geben ihren Riegen fantasievolle Spitznamen.

Mit dabei sind natürlich die Gastgeber vom LTV Bad Dürkheim, der ABC Ludwigshafen, die TG Frankenthal, LCO Edenkoben, LC Haßloch, TSG Neustadt, TV Rödersheim, TG Limburgerhof, ASV Landau, SG Bruchweiler, TV Offenbach, TSG Grünstadt und TSG Mutterstadt. Laut Organisator Christian Heilmann erwartet der LTV rund 300 Kinder am Samstag. Los geht’s um 9.30 Uhr.

Am Sonntag kämpfen ab 11 Uhr die Jugendlichen der Altersklassen U14, U16 und U18 um die Titel bei den Bezirksmeisterschaften Vorderpfalz. Rund 150 Kinder sind laut Christian Heilmann hier gemeldet. Sie kommen unter anderem vom LTV, dem TSV Freinsheim, der TG Frankenthal, TSG Grünstadt, TSG Eisenberg und TSG Deidesheim.

Heilmann betont, dass der LTV gerne als Veranstalter bei den Meisterschaften fungiert. Allerdings bedauert er auch, dass das vorgesehene Wettkampfprogramm für die Titelkämpfe nicht komplett durchgezogen werden kann. So können zum Beispiel keine Hürdensprints angeboten werden. „Wir haben durchaus die Bereitschaft, Meisterschaften auszurichten. Aber es fehlt zum Teil das Equipment“, erläutert Heilmann. So habe man keinen Satz Wettkampfhürden. „Und auch die Laufbahn muss dringend saniert werden“, schiebt der Organisator nach. Auch die Wurfanlage sei nicht mehr wettkampftauglich, sodass Speer- und Diskuswurf aus dem Programm gestrichen werden mussten. Eine Stadionrenovierung sei dringend erforderlich.