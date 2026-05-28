Hochklassigen Sport bot das Pfingstturnier des Reitervereins Bad Dürkheim. Stark präsentierten sich die Teilnehmer des Gastgebers.

Im hochkarätigsten Wettbewerb, der Dressurprüfung Klasse S* Kandare um den Prix St. Georges, belegte Uta Gräf vom RVF Weisenheim am Sand die ersten beiden Plätze. Den Sieg sicherte sie sich mit dem Schimmelwallach Fairbanks mit dem sie 68.860 Prozent erritt. Mit ihrem Nachwuchspferd Herzenswunsch kam sie auf 67.680 Prozent.

In ihrer allerersten Dressurreiterprüfung der Klasse S* wurde Jenny Sauer vom gastgebenden Reiterverein Bad Dürkheim und Finette La Belle 1. Reserve. Paula Schiebener vom PferdeSC Erbes-Büdesheim siegte auf Deichprinz in der Amateur-Dressurreiterprüfung der Klasse S -Kandare.

Thorsten Kolthoff auf Dark Pearl vorn

Anspruchsvollster Wettbewerb für die Springreiter war ein Springen der Klasse M*. Dort setzte sich Thorsten Kolthoff vom RV Montabaur-Horressen mit der Stute Dark Pearl vor Sarah Kohlmaier (FRV Fußgönheim) auf Bella Balou und Katharina Rudolph (RFV Weisenheim am Sand) auf Aiollos durch.

Siege und Podestplatzierungen gab es für die Starter des Reitervereins Bad Dürkheim im Führzügel-Wettbewerb. Diesen gewann Linda Rössler mit Soraya vor Lia Haffke mit Pitsch patsch. Den dritten Platz teilten sich Annabelle Korn-Gründner mit Zentos 3 sowie Liz Curly Kneissler mit Karlson. Lorena Kristin Gawrikow sicherte sich mit ihrem Dreamcatcher den dritten Platz in der Dressurprüfung Klasse A**. In der Amateur-Dressurreiterprüfung Klasse L* Trense sicherte sich Celine Schantz auf Linkin Park 13 den zweiten und auf Level forty-two den dritten Platz.

Janine Korn und Zentos unter den Siegern

Janine Korn und Zentos sicherten sich den Sieg in der Clear-Round-Springprüfung A*. Sandra Kneissler und Terminator verbuchten die Plätze vier und sieben in den Springprüfungen L, während Marie-Chantal Krebs und Nacho den fünften Platz in der Amateur-Stilspringprüfung A* und Platz vier im Jump-and-Run-Wettbewerb belegten. Franziska Lorz und Püppchen wurde in der Dressurprüfung der Klasse A** - A10 Vierte und kam in der Dressurprüfung Amateur A* auf den sechsten Rang.

Auch im Nachwuchsbereich der Reiterwettbewerbe konnte der Reiterverein Bad Dürkheim überzeugen. Zweite Plätze belegten Sophie Neuhöfer, Adrienne Karso, Marlene Scharpf, Anna-Karina Siegert, Marlene Munnecke und Jade Vergnaud, Charlotte Schlich verbuchte als Drittplatzierte ebenfalls einen Podestplatz. Jeweils einen vierten Rang belegten Ela Vergnaud, Marlene Rössler und Mayla Heeß, während Charlotte Schlich und Anna-Karina Siegert jeweils Fünfte wurden. Sechste Plätze belegten Enja Steigner, Nea Brockmann, Samantha Gruber, Marlene Munnecke und Mayla Heeß.