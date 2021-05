Wer genau hinschaut, kann sie hin und wieder sehen: Die zwei Jungtiere, welche die im Dürkheimer Bruch nistenden Störche zur Welt gebracht haben und dort gerade aufziehen.

„Was hast du da am Bein, Papa? Krieg’ ich auch mal so was?“ Neugierig knabbert der Jungvogel am Beinring von Vater Storch. Nein, zum Fressen ist das nichts. Aber probieren kann man ja mal. Seit Anfang Mai gibt es wieder Nachwuchs im Dürkheimer Bruch. Der Bruterfolg vom Vorjahr, als erstmals Weißstörche das Nistangebot bezogen hatten, könnte also in die nächste Runde gehen. Jedenfalls haben Beobachter zwei Jungtiere im Horst gezählt. Sie liegen zwar noch im Nistmaterial verborgen, aber ab und zu recken sie ihre kleinen Köpfe schon gut sichtbar empor.

Seit mehr als 100 Jahren werden Weißstörche beringt. Metallringe, die zu Verletzungen führen können, hat man inzwischen durch Kunststoffringe ersetzt. Nicht immer unumstritten, wurde die Vogelberingung zu einer weltweiten Standardmethode der ornithologischen Forschung. Zahlen und Ziffern der Ringe erlauben Rückschlüsse auf Lebenswege, Brutansiedlung, Zugverhalten und Lebenserwartung. Und natürlich auf die Ortstreue, die besonders bei den Weißstörchen stark ausgeprägt ist. So erkannte Storchenexpertin Ingrid Dorner anhand der Ringdaten die Bewohner vom Vorjahr wieder. Als im März ein „fremdes“ Paar versucht hatte, das Nest im Bruch zu übernehmen, war ihr klar: Die Neulinge würden kaum eine Chance haben, hier zu brüten. Zu stark ist die Bindung der Erstbewohner an den Nistplatz, der notfalls bis zum Äußersten verteidigt wird.

Jetzt heißt es für die Altvögel, die lange, anstrengende Aufzuchtzeit zu meistern. Und für die Jungen, das nasskalte Mai-Wetter heil zu überstehen.