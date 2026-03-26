„Nachtschwester Lackmeier trifft Oma Frieda“ heißt das Kabarett-Programm, das Jutta Lindner beim TuS 1920 Bobenheim am Berg zeigt. Die Künstlerin schlüpft dabei in beide Rollen. Sie ist Schwester Eloise Lackmeier und berichtet, wie es in der Ankündigung heißt, kritisches und komisches aus dem Alltag einer Krankenschwester. Dabei kann Lindner auf ihre eigenen Erfahrungen zurückgreifen, arbeitet sie doch tatsächlich seit 20 Jahren als ausgebildete Krankenschwester. Ihr Gegenpart ist Oma Frieda, eine „mopsfidele Seniorin, die das Thema Älterwerden mit viel Humor und Charme auf die Schippe nimmt“, so der Verein. Dabei befasst sie sich mit Themen wie Faltenbekämpfung, Jugendwahn oder Seniorensport. Als Chefin des Seniorenclubs „Fidele Rosinen“ organisiert sie die Seniorendisco und Karaoke-Abende. „Kabarett mit viel Humor, Komik und Gesang, aber gleichzeitig niveauvoll“, kündigt der TuS an. Regie führt Jürgen Wönne.

Info

Kabarett-Abend am 18. April beim TuS, Jahnstraße 2a. Einlass ab 19 Uhr, Beginn 20 Uhr. Sitzplatzreservierungen: Bei Helga Weinzierl, 0174 6918764. Kosten: 15 Euro pro Person.