Der TV Ellerstadt will sein Sportheim an den derzeitigen Pächter Panagiotis Panagiotidis verkaufen. Darauf einigte sich eine Mehrheit der Mitglieder in einer Versammlung Anfang Mai. Nun will eine „Interessengemeinschaft TV Ellerstadt“ genau das verhindern – und überbietet den Pächter nachträglich. Mit dem Angebot erheben sie auch Vorwürfe gegen Vereinschef Martin Ammende.

Am 9. Mai billigten 24 der 35 anwesenden Mitglieder den Verkauf. Am 18. Mai meldete sich die „Interessengemeinschaft“ per E-Mail bei Ammende. 380.000 Euro bot sie darin