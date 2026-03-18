Basketball-Pionier Horst Eller aus Gönnheim ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Der Pfälzer entdeckte 1963 die Korbjagd für sich, die ihn nie wieder los ließ.

Als „junger Kerl“ galt Horst Ellers Leidenschaft zunächst dem Fußball, dem Tanzen und Theaterspielen. Als ersten „Meilenstein“ im Basketball brachte ihn 1963 die Korbjagd zum TV Dürkheim und löste einen wahren Boom beim Spiel mit der orangefarbenen Lederkugel aus. Zuerst an der Weinstraße, später in der ganzen Pfalz. Noch heute zählt der TV Dürkheim zu den führenden Basketballvereinen in der Pfalz.

Mit seinem Roller fuhr Horst Eller in den 1960er-Jahren oft nach Kirchheimbolanden. Mit Block und Stift beobachtete er die Trainingseinheiten des TV Kirchheimbolanden, der 1950 als ältester Pfälzer Verein die amerikanische Sportart in der Region hoffähig machte. „Ich habe mir alles abgeschaut und nach dem TVK-Vorbild unsere Trainingseinheiten in Bad Dürkheim aufgebaut“, verriet Eller der RHEINPFALZ vor wenigen Jahren, als er sich von der großen Basketball-Bühne zurückzog. Von Kirchheimbolanden, Kaiserslautern und Bad Dürkheim aus schwappte die noch recht junge Basketball-Welle durch die ganze Pfalz. Vor allem dank Horst Eller, der an entscheidenden Stellen die Fäden zusammenzog.

Herausragendes Engagement vielfach gewürdigt

Eller war der erste Basketball-Abteilungsleiter bei seinem Heimatverein TV Dürkheim, rührte dort in verschiedenen Funktionen, auch als Trainer, die Werbetrommel. Ab 1964 prägte er parallel den Basketballverband Pfalz (BVP) wie kein anderer. Über fünf Jahrzehnte lang engagierte sich der Basketball-Begeisterte für den BVP, davon 43 Jahre im geschäftsführenden Vorstand. Zunächst über zwei Jahrzehnte als zweiter, ab 1987 als Erster Vorsitzender. 35 Jahre lang leitete Eller die Geschäftsstelle. 2022 überreichte ihm der BVP für seine Verdienste den Ehrenbrief als höchste Auszeichnung, die der Basketballverband Pfalz zu vergeben hat.

Sein herausragendes Engagement wurde vielfach gewürdigt, unter anderem mit der Sportplakette des Landes Rheinland-Pfalz (2000), dem Obelisk des rheinland-pfälzischen Sportministeriums (2006) und der Ehrenmedaille des Sportbunds Pfalz (2025). Auch beim Sportbund hinterließ Horst Eller jahrzehntelang als Energiebündel in verschiedenen Funktionen Spuren. Bei seinem Schaffen im Verein, Verband und Sportbund hat er immer die Menschen für den Sport und das Ehrenamt begeistert und gewonnen. Ein Vorbild, das einen festen Platz in den Pfälzer Sport- und Basketballbüchern haben wird.