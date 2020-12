Er hat die Feuerwehr in der Verbandsgemeinde Freinsheim und im Landkreis Bad Dürkheim über Jahre geprägt: Am Mittwoch ist Arno Bitz aus Weisenheim am Berg im Alter von 70 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben.

Bitz galt als beliebter und ruhiger Wehrleiter: Als er 2013 nach 39 Dienstjahren in die „Feuerwehrrente“ geschickt wurde, kamen mehr als 200 Weggefährten, um Bitz zu verabschieden. Sie blickten zusammen zurück auf eine lange Karriere bei der Feuerwehr, vor allem auf seine 15 Jahre als Leiter der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Freinsheim.

Der Träger des Goldenen Feuerwehr-Ehrenzeichens am Bande für hervorragende Verdienste hatte sich bei der Feuerwehr in vielen weiteren Bereichen eingesetzt. So war er ab 1990 als Funkausbilder im Landkreis tätig und lernte etwa 1200 Feuerwehrleute persönlich kennen. Maßgeblich war er an den Planungen und dem Bau des Gerätehauses seiner Heimatwehr sowie an der Fusion mit Bobenheim beteiligt. Bereits seit 1995 war er Wehrführer in Weisenheim am Berg, bevor er seit 1998 für etwa 180 Wehrleute in der Verbandsgemeinde verantwortlich war.

In seine Zeit als Wehrleiter fielen der Salinenbrand, das Feuer bei Holzbau Brückmann in Freinsheim oder der Einsatz beim Brand der Firma Götzelmann in Bad Dürkheim. Seine schlimmsten Momente erlebte er als Feuerwehrmann nicht bei Bränden, sondern bei Unfällen, erzählte Bitz bei seinem Abschied 2013 der RHEINPFALZ. Einschneidend war für ihn der Einsatz im März 2005, als ein Feuerwehrmann auf dem Weg zu einem Brand mit dem Auto tödlich verunglückte.

Nach seinem Ausscheiden als Wehrleiter engagierte sich der Elektromeister für den Feuerwehrnachwuchs.