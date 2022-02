Grund zur Freude hat Ignacio „Nacho“ Contardo, der Chilene, der auch schon für den Dürkheimer HC den Hockeyschläger geschwungen hat. Mit der Nationalmannschaft hat er beim Pan America Cup zwar das Finale 1:5 gegen Titelfavorit Argentinien verloren. Dennoch reicht Platz zwei im Cup für die Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2023 in Indien. Zum ersten Mal überhaupt haben die Chilenen eine WM erreicht, und das dann auch gleich noch mit den Herren und den Damen. Ein 3:1-Sieg im Shot-out gegen die USA im Halbfinale brachte „Nacho“ und Co ins Endspiel. Dort warteten dann die Argentinier. Lange hielten die Chilenen das 0:0, erst ab dem dritten Viertel zogen die Favoriten davon. „Aber Chile hat noch nie das Finale erreicht, das war historisch“, freut sich der 27-Jährige.

„Das war es wert“

Nach dem Finale wurde die WM-Quali so richtig gefeiert. Es gab eine große Party in einem gemieteten Club. Da feierten Chilenen, Argentinier, Brasilianer aus Herren- und Damen-Teams miteinander. Jeder durfte Leute einladen. „Meine Schwester und Freunde waren auch dabei“, erzählt „Nacho“. Mit Blick auf das bei dem Turnier Erreichte fügt er an: „All die Momente mit Freunden, Familie oder Ferien, die ich für Hockey verpasst habe – das war es wert.“ Hätte er die Wahl, er würde sich jederzeit wieder für Hockey entscheiden.

Aber erst mal hat er jetzt Urlaub bis es im März in Santiago zum Training für seinen Verein, den Prince of Wales Country Club, geht. Und wenn alles gut läuft, taucht für „Nacho“ schon bald die Vorbereitung auf die WM im Januar 2023 am Horizont auf.