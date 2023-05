Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das am ersten Spieltag ausgefallene Derby der Fußball-Bezirksliga, Staffel Nord, gegen den SV Weisenheim holt Rot-Weiss Seebach am Donnerstag, 19.30 Uhr, im Meisterwasental nach. Beide Teams haben bislang vier Zähler eingefahren. Das Nachbarschaftsduell wird also richtungsweisend vor den nächsten Begegnungen am Sonntag.

„Mit vier Punkten aus drei Partien gegen gestandene Gegner haben wir eine gute Position erreicht“, sagt der Seebacher Coach Roland Beck. Um die spielstarken Weisenheimer zu bezwingen, müsse