Was Hornissen mit Bauschaum und Baumschwamm (Achtung! Zungenbrecher ...) und Abstandsregelungen mit Schulerinnerungen zu tun haben, lesen Sie in unserer Wochenkolumne.

Hornissennest: Gutartige Verwechslung

Wohliges Brummen, emsiges Flattern: Das hat einen RHEINPFALZ-Leser an einem alten Weidenstumpf in Weisenheim am Berg seit vergangenem Jahr erfreut. Dort hätten